Сколько стоит полет в космос, рассказал глава Минцифры

Ведомство прорабатывает реализацию шестой научной программы исследований и экспериментов на МКС.

Казахстан хочет и может отправить четвертого космонавта в космос, заявил глава Минцифры Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса. Министр подчеркнул, что полет в космос — не дешевое удовольствие, передает Sputnik.

«Мы, конечно, все хотим, чтобы был у нас очередной космонавт, а еще больше хотим, чтобы это была космонавт женщина. Хотим и можем, но это все вопрос переговоров. По разным оценкам, отправить одного космонавта в космос стоит порядка $40-60 млн. Ни в коем случае не хочу сказать, что мы именно за эти цены ранее отправляли наших космонавтов, потому что это все вопрос взаимных договоренностей и взаимных проектов», — уточнил Мадиев.

О том, что Минцифры ведет переговоры по полету 4-го казахстанца в космос стало известно в начале октября.