Эксперты обсудили биоцифровую конвергенцию на Connected 2024

«Нужно создавать образ будущего, в котором мы сами хотели бы жить».

В столице Казахстана проходит международная конференция Connected — мероприятие в формате дискуссионной площадки для обсуждения глобальных нарративов и осмысления образа будущего.

В конференции участвует порядка 1500 делегатов из более чем 20 стран мира. Площадка объединяет глобальных агентов изменений и ставит своей целью сформировать единую синхронизированную картину будущего. Мероприятие включает в себя 18 панельных сессий с участием свыше 70 международных спикеров из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Финляндии, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Грузии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Израиля, Турции, ОАЭ, ЮАР, Непала, Узбекистана.

Уникальность конференции Connected заключается в ее мировоззренческом подходе к обсуждению глобальных вопросов. Организаторы предлагают взглянуть в будущее через призму мировоззрения культур и философий, технологий и инноваций, взаимодействия с природой. Мероприятие проходит в формате Open Mind. Эта модель сознания предполагает непредвзятую оценку, открытый формат коммуникации и гибкость взглядов — готовность всех участников мероприятия воспринимать различные точки зрения. Это способствует более обстоятельному анализу тем, плодотворному диалогу и совместному поиску как ответов на вызовы современности, так и инновационных решений в процессе формирования будущей картины мира.

В современном мире происходит стремительное слияние биологических систем и цифровых технологий, известное как биоцифровая конвергенция. Это явление представляет собой не просто технологический тренд, а глубокую трансформацию нашего понимания себя и окружающей действительности, открывая новые горизонты для улучшения здоровья, расширения когнитивных способностей и преодоления физических ограничений. Каковы основные вызовы и возможности, возникающие в результате этой конвергенции, и каким образом она может изменить восприятие человечества и его место в мире? Ответ на этот вопрос искали эксперты мирового уровня в ходе панельной сессии «Tech x Human Synergy: биоцифровая конвергенция».

Модератором пленарной сессии выступила Эльнора Розмухамедова, основатель и CEO ER10 Media (Казахстан). Спикеры обсудили синергию технологий и различных аспектов нашей повседневной жизни, исследовали различные аспекты того, как технологии могут меняться, трансформировать, улучшать или ухудшать нашу жизнь.

Как отметил журналист, автор бестселлеров, инвестор, технологический гуру, первый главный редактор журнала WIRED Дэвид Роуэн, искусственный интеллект https://profit.kz/tags/ai/ уже стал нашей реальностью, и мы должны строить образ будущего с учетом этой реальности.

«Мы перерабатываем большие объемы данных. У нас есть своеобразный „улучшенный мозг“, есть крупные языковые модели, мы начинаем применять элементы ИИ в производстве фармацевтических препаратов, материалов с негативным выбросом углерода, применяем ИИ, когда создаем видеоролики и фотографии. Но это не происходит в изоляции. Есть конвергенция, например, с тем, как работает человеческое тело, геном. Благодаря этой конвергенции наши возможности дошли до использования технологий внутри человеческого тела. Мы на раннем этапе создания общего интерфейса между мозгом и компьютером, в попытке трансляции наших мыслей через сенсоры или импланты для того, чтобы помогать людям коммуницировать друг с другом», — рассказал спикер.

Он представил взаимодействие человеческого интеллекта и ИИ как работу с естественными природными процессами для решения проблем человечества.

На проблему, которая возникает у человека и никогда не возникнет у искусственного интеллекта, указала футуролог, аналитик трендов, экономист, UNDP futures fellow Бронвин Уильямс: «Когда мы говорим о синергии технологии и человека, нужно принять во внимание нашу инстинктивную боязнь перемен. Ведь мы пытаемся использовать технологии для того, чтобы избавиться от сюрпризов, а не для того, чтобы усилить свои возможности. Тем более, возможности всегда сопряжены с риском и неопределенностью. Мы пытаемся предсказывать будущее, получать какие-то правильные ответы. Но неизбежно вступают в силу сингулярности, и будущее представляется как своеобразный пузырь сюрпризов, в который мы пытаемся войти. Ни одна книга не может дать ответ на вопрос, насколько вы можете подготовиться или избежать неопределенности. Путь в будущее — это путешествие, которое выглядит максимально непредсказуемым и мало контролируемыми. И здесь мы встречаемся с пространством, наполненным страхом мышления. Нужно помнить, что мы всегда будем пытаться что-то изменить и всегда будем жить в среде, которая будет продолжать постоянно чем-то удивлять. Поэтому мы должны „накачивать мускулы предвосхищения“, преодолевая страх, чтобы мыслить более продуктивно».

Торнике Джобава — заместитель председателя GITA — Агентства инноваций и технологий Грузии поделился своим видением того, как технологический тренд накладывается на сохранение человеком своей идентичности, культуры и традиций.

«Когда вы очень сильно ассоциируетесь с традиционализмом, никто не скажет о том, что вы — страна, которая тоже развивает инновации. Но это не означает отказа от традиционных ценностей. У нас в Грузии сейчас мы создаем цифровые хабы, физическое пространство для инноваций. Безусловно, очень важно иметь физическую инфраструктуру, но сообщество является самым главным. Как футуристы мы должны подготовить нашу страну, наш народ к будущим изменениям. Ответственность — это то, на чем мы должны больше заострять своих усилий. Даже больше, чем на технологиях. Потому что технологии, конечно, более опасны по сравнению с человеком. Но самое опасное — это человек, обладающий технологией, но не имеющий ответственности», — отметил Торнике Джобава.

Об ответственности говорила и президент Ассоциации футурологов, форсайт-советник Европейской комиссии Таня Шиндлер.

«Прежде всего, нам необходимо подумать о том, что мы называем будущей ответственностью. Каким должно быть будущее, которое мы хотим создать, и затем использовать с этической точки зрения передовые технологии. Когда я готовилась к этой конференции, кто-то сказал, что, наверное, не надо бояться того, что искусственный интеллект становится слишком человечным. Да, человеческое измерение, если угодно, человеческий флёр, является незаменимым. Но здесь кроется еще одна проблема. У нас есть предубеждения. К сожалению, эти предубеждения уже попадают и в искусственный интеллект. Мир будет становиться хуже, если мы экстраполируем наш текущий статус на будущее. Необходимо перестать думать, основываясь только на прошлых данных. Футуристика — это попытка программировать новые данные, смотря на тенденции и сигналы, которые позволят нам перейти в будущее. В этом состоит причина двигаться вперед. Это — еще одна сила, которую необходимо мобилизовать. Нужно создавать образ будущего, в котором мы сами хотим жить», — подчеркнула спикер.