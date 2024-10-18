Минюст Казахстана представил новые проекты цифровизации госуслуг

В ведомстве заверили, что внедрение проектов поможет гражданам сэкономить время и средства.

Министерство юстиции Казахстана представило новые цифровые проекты на мероприятии Demo Day. Министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что новые цифровые проекты направлены на автоматизацию государственных услуг, что существенно поможет гражданам сэкономить время и средства, передает Sputnik.

«В настоящее время министерством юстиции реализуется портфель проектов Digital Justice — Цифровая юстиция. Ведется активная работа по автоматизации всех этапов исполнительного производства — от получения исполнительного документа до его завершения», — пояснили в ведомстве.

Среди представленных — проект «Е-заң көмегі», мобильное приложение «Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства» (АИС ОИП), проект «Цифровизация ОСИ», «Цифровой нотариат». Также запущен сервис «Цифровая доверенность юридического лица» в мобильном приложении eGov Mobile business.