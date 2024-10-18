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В 10 раз выросли безналичные транзакции казахстанцев за последние 5 лет

    В Казахстане запустят новую платформу для недропользователей

    Министерство промышленности планирует запуск на 1 ноября.

    18 октября 2024 15:07, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Софт

    Новая платформа для недропользователей появится в Казахстане. Минпром обещает запустить ее 1 ноября. Портал e-qazyna.kz — новый этап в цифровизации геологических и горнодобывающих процессов, что позволит сделать процесс работы с государственными данными и сервисами прозрачным и удобным для пользователей, передает Sputnik.

    Для работы на новой платформе потребуется перерегистрация с использованием электронной цифровой подписи.

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