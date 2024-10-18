В Казахстане запустят новую платформу для недропользователей

Министерство промышленности планирует запуск на 1 ноября.

Новая платформа для недропользователей появится в Казахстане. Минпром обещает запустить ее 1 ноября. Портал e-qazyna.kz — новый этап в цифровизации геологических и горнодобывающих процессов, что позволит сделать процесс работы с государственными данными и сервисами прозрачным и удобным для пользователей, передает Sputnik.

Для работы на новой платформе потребуется перерегистрация с использованием электронной цифровой подписи.