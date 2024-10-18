Робот-хирург провел операцию по эндопротезированию суставов в Астане

Роботизированная хирургия при операциях дает ряд неоспоримых преимуществ.

В стенах Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова выполнили операцию по эндопротезированию суставов с помощью ортопедической хирургической роботизированной системы CUVIS-joint CJ150. Мастер-класс был проведен под курацией известного индийского хирурга-ортопеда Суджоя Кумар Бхаттачарджи. Об этом сообщили в Минздраве РК.

Роботизированная хирургия при операциях дает ряд неоспоримых преимуществ. Это, прежде всего, субмиллиметровая точность, что минимизирует риск осложнений и ускоряет восстановление. Второй плюс — это минимальная инвазивность, что сокращает кровопотерю и болевые ощущения. Что немаловажно, робот при операции учитывает индивидуальные анатомические особенности каждого пациента. И в результате применения такой методики происходит быстрая реабилитация после травмы, пациент быстрее возвращается к активной жизни.

Кроме того, робот-хирург обеспечивает точное позиционирование импланта, что само по себе в дальнейшем снижает риск развития осложнений, таких как расшатывание протеза или переломы.

Если говорить о системе CUVIS-joint CJ150 — это результат последних достижений в области робототехники и медицины. Система сочетает в себе интуитивно понятный интерфейс, высокую точность и надежность, что делает ее незаменимым инструментом для современного хирурга-ортопеда.