Не все жители Алматы получили «Президентское оповещение»

По результатам тестового оповещения проводится технический анализ для улучшения и оптимизации системы.

17 октября в Алматы прошел тестовый запуск системы экстренного оповещения Mass Alert для пользователей операционных систем Android и iOS — на мобильные телефоны алматинцев пришло «Президентское оповещение», которое получили не все. Почему — объяснили в Управлении цифровизации южной столицы, передает Zakon.kz.

«Как ранее неоднократно сообщалось, пользователи iPhone должны были обновить систему до версии iOS 18. Только в этом случае на их мобильные устройства должно было поступить оповещение Mass Alert. Если устройство не обновилось автоматически, необходимо сделать это вручную: Настройки — Основные — Обновление ПО», — заявили в Управлении цифровизации Алматы.

В ведомстве отметили, что по результатам тестового оповещения проводится технический анализ для улучшения и оптимизации системы по отправке оповещения через сети сотовых операторов.

«31 мая и 26 июля текущего года прошло успешное тестирование Mass Alert для пользователей устройств с операционной системой Android», — напомнили в Управлении цифровизации Алматы.