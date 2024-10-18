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В 10 раз выросли безналичные транзакции казахстанцев за последние 5 лет

    Не все жители Алматы получили «Президентское оповещение»

    По результатам тестового оповещения проводится технический анализ для улучшения и оптимизации системы.

    18 октября 2024 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество, Культура

    17 октября в Алматы прошел тестовый запуск системы экстренного оповещения Mass Alert для пользователей операционных систем Android и iOS — на мобильные телефоны алматинцев пришло «Президентское оповещение», которое получили не все. Почему — объяснили в Управлении цифровизации южной столицы, передает Zakon.kz.

    «Как ранее неоднократно сообщалось, пользователи iPhone должны были обновить систему до версии iOS 18. Только в этом случае на их мобильные устройства должно было поступить оповещение Mass Alert. Если устройство не обновилось автоматически, необходимо сделать это вручную: Настройки — Основные — Обновление ПО», — заявили в Управлении цифровизации Алматы.

    В ведомстве отметили, что по результатам тестового оповещения проводится технический анализ для улучшения и оптимизации системы по отправке оповещения через сети сотовых операторов.

    «31 мая и 26 июля текущего года прошло успешное тестирование Mass Alert для пользователей устройств с операционной системой Android», — напомнили в Управлении цифровизации Алматы.

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