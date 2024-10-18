Криминализировать киберпреступления хотят в Казахстане

Однако пока неизвестно, какие санкции предлагаются депутатами.

Депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева заявила, что, несмотря на принимаемые меры, число киберпреступлений в стране не снижается. Как отметила мажилисвумен, весь мир решает, что с этим делать, передает Zakon.kz.

«Поэтому в рамках Цифрового кодекса, я полагаю, вместе с правоохранительными органами по вопросам криминализации тоже будем работать. Потому что мы сегодня видим, что ситуация к лучшему не меняется. То есть мы видим ухудшение. Но вы чтобы понимали, киберпреступление — это не совсем даже про мошенничество, это больше про взлом информационных систем», — пояснила Екатерина Смышляева.

16 октября 2024 года председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова заявила о планах расширить основания для списания мошеннических кредитов.