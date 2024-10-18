Глава Минцифры о создании казахстанской соцсети: Это очень дорогое удовольствие

Жаслан Мадиев рассказал, что не все страны стремятся создавать свою соцсеть.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса 17 октября 2024 года рассказал, могут ли в Казахстане создать свою социальную сеть, передает Zakon.kz.

«В мире около 200 стран, а социальные сети можно пересчитать по пальцам. Здесь нет такого, что каждая страна бьется за то, чтобы создать свою сеть. Это требует колоссальных ресурсов на поддержание технологий. Чтобы развить конкурентоспособность, чтобы она была технологически безопасна, чтобы взлома не было», — отметил он.

По его словам, если протокол безопасности будет нестабилен, соцсетью пользоваться не будут.

«Это очень дорогостоящее удовольствие — создание своей социальной сети. В Казахтане был ряд попыток по разработке приложений, но они не увенчались успехом», — резюмировал глава МЦРИАП.