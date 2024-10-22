На CAWS 2024 собрались делегаты из 11 стран.

3 октября в Алматы состоялась масштабная конференция, собравшая ритейлеров, логистов, инвесторов и девелоперов на I Central Asia Warehouse Summit/ CAWS 2024. Организаторами конференции выступили консалтинговые компании в сфере коммерческой недвижимости — IBC Global (Казахстан) и Colliers Kazakhstan. Мероприятие посетило порядка 300 делегатов из 11 стран, в том числе из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, России. Участники обменялись опытом и передовыми практиками в сфере складской недвижимости, обсудили реалии рынка, перспективы и возможные пути сотрудничества, наладили новые связи.

«Работая над этим саммитом, мы сформировали площадку, которая объединила ведущих игроков рынка и экспертов для качественного обсуждения широкого круга вопросов. И, главное, мы хотим показать, что склады — это перспективный рынок, и что необходимо делать для его успешного развития», — отметил Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global.

«Мы рады сегодня приветствовать всех наших гостей, партнеров. Этот саммит — первое мероприятие такого масштаба, и я думаю, что Казахстан, Центральная Азия, по праву занимают одно из важных мест в развитии рынка складской недвижимости и логистики», — поприветствовала участников форума Баян Каякыран, управляющий партнер Colliers Kazakhstan & Uzbekistan.

Саммит состоялся при поддержке национальной компании «Kazakh Invest», национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», NielsenIQ Kazakhstan. Генеральные партнеры: MP Solutions, GC FIRST, официальные партнеры: ТОО «Исткомтранс», Burunday Container Terminal, Alutech, Alkanov Group, Usmanov Project, Smart logistic, Tezber. При поддержке Infoline.

Участники первой панельной сессии обсудили транспортные коридоры, складские мощности и пропускную способность маршрутов, терминалов и складов. Так, рынок качественной складской недвижимости Казахстана — крупнейший в Центральной Азии. На Алматы приходится 66% объема всех складских площадей по стране, при этом ставки аренды в Южной столице растут двузначно из года в год.

В I квартале 2024 года в РК на этапе строительства находилось порядка 230 тыс. м2 складских площадей, которые уже введены или планируются в краткосрочной перспективе. Среди наиболее крупных из них — логистический терминал «Кедентранссервис», 1-я очередь в логистическом парке для компании Ozon (42000 м²), Kusto Logistics, складской комплекс Damu Logistics Almaty (100000 м²), склады компании Wildberries (более 100000 м² в Алматы и Астане в 2025 году) и др. Кроме того, сейчас в Алматинской области идет строительство многофункционального контейнерного терминала, ввод которого в эксплуатацию намечен на II квартал 2025 года, YTO Express откроет крупнейший распределительный центр электронной коммерции совместно с Казпочтой, TLC Focus откроет складской комплекс на 500 000 м² в 2025 году, который будет включать контейнерный терминал и промышленный парк.

«Конечно, цифры впечатляют, но для меня логистика — это не только количество квадратных метров. Это основа для увеличения товарооборота и укрепления наших позиций на мировой арене. Центральная Азия становится не просто транзитным узлом, а надежным партнером для международного бизнеса. Надеемся, что данная площадка станет отправной точкой не только для развития складской инфраструктуры Казахстана, но и в целом надежного партнерства и кооперации в Центрально-Азиатском регионе», — отметил Нурсултан Шоканов, директор Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» г. Алматы.

При этом эксперты отмечают недостаток качественных современных складов в ЦА — большинство даже тех складов, которые заявлены как класс «А», таковыми не являются, а об их технологичной составляющей и вовсе говорить не приходиться. При этом нехватка складов тормозит и развитие электронной коммерции.

«Качественный современный склад найти в Центральной Азии непросто. Площадь складов стран Центральной Азии составляет около 1,5-2 млн квадратных метров. А этого крайне мало даже для существующего спроса на склады. Дефицит логистической недвижимости в регионе сегодня оценивается примерно в 20 млн кв. метров. Это касается, прежде всего, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В этих странах большая часть существующих складских площадей относится к классу В, но и эти крохи законтрактованы. Цивилизованный складской рынок только начал развиваться: качественных объектов крайне мало, а то, что строится сейчас, арендуется еще до выхода на рынок. Это ведет к высоким арендным ставкам. К примеру, в Кыргызстане тарифы на строящиеся объекты на 37% выше среднероссийского показателя. А в Узбекистане и Казахстане аренда обойдется дороже, чем в ОАЭ, где она составляет порядка $135 за кв. м.», — говорит Станислав Ахмедзянов.

Именно поэтому запросы на размещение от российских компаний приходятся преимущественно на Казахстан, который остается основным направлением развития складской недвижимости в регионе. Эти компании относятся в основном к сферам онлайн-торговли, логистики и дистрибуции.

По словам Станислава Ахмедзянова, одна из сегодняшних тенденций — это переход рынка от традиционных складских помещений к гибким пространствам, которые могут использоваться как под складские нужды, так и для сегмента Light Industrial или офисов. Это обеспечивает большую адаптивность объектов к меняющимся потребностям арендаторов. А внедрение технологий, таких как робототехника, автоматизированные системы хранения и обработки заказов, становятся все более популярными. Это позволяет повысить эффективность работы складов, сократить затраты на персонал и улучшить качество обслуживания.

Особое внимание на CAWS 2024 уделили вопросам логистики и торговых коридоров Центральной Азии. Представители ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» и Hamburger Hafen und Logistik AG выступили с докладами о развитии торговых путей Китай-Европа и их влиянии на рынок региона. А в специальной сессии «Финансирование проектов» был представлен срез по специфике финансирования индустриальной недвижимости и инвестиционным трендам, влияющим на инфраструктуру в Центральной Азии.

В рамках саммита представители ритейлеров рассказали о текущих трендах рынка, своих планах на развитие, а также представили прогнозы в сегментах офлайн-торговли и e-commerce на ближайшие несколько лет.

Аналитический доклад о перспективах развития потребительского рынка, современных форматах ритейла и e-commerce в странах Центральной Азии представил Иван Федяков, основатель и глава группы компаний INFOLine. Он акцентировал внимание на бурном росте электронной коммерции во всех странах региона. По итогам прошлого года уровень проникновения интернет-торговли в Казахстане превысил 12%. Прогнозируется увеличение доли до 20% к 2030 году. По мнению эксперта, этому способствует стремительное развитие технологий связи. Магазины «у дома» и прилавочная торговля будут постепенно проигрывать сетевой торговле и онлайн-каналам в конкурентной борьбе.

«Рынок электронной коммерции, пусть и неравномерно, но растет во всех странах Центральной Азии. Основной его моделью становятся маркетплейсы: рынок завоевывают как российские гиганты Wildberries и Ozon, пару лет назад начавшие региональную экспансию, так и развивающиеся наряду с ними локальные игроки. В Казахстане мы наблюдаем стремительное развитие E-grocery — ультрасовременного формата торговли, который получил мощный импульс к развитию во время пандемии. Жители крупных городов все чаще отдают предпочтение онлайн-покупкам продуктов питания. Аналогичная тенденция наблюдается и в Узбекистане, где развиваются сервисы доставки продуктов питания и готовых блюд. Рост современной торговли и увеличение товарооборота будут стимулировать развитие рынка складской недвижимости. Главное — грамотно воспользоваться открывающимися возможностями», — говорит Иван Федяков.

Если говорить о трансграничной торговле, эксперты форума отметили, что по итогам прошлого года Казахстану и Китаю удалось повысить объемы двусторонней торговли на 30% и побить исторический рекорд — $31,5 млрд. Примером работы с рынком Китая поделился Амирхан Мукашев, генеральный директор логистической компании TezBer. Он отметил значительный рост в сегменте B2C электронной торговли из Китая — казахстанцы уже активно заказывают не только с Aliexpress, но и с таких площадок, как Temu и Pinduoduo. TezBer является официальным перевозчиком товаров из Китая во все регионы Казахстана и предлагает экстра-сроки доставки. У компании сегодня более 630 ПВЗ в 67 городах и населенных пунктах по РК. При этом Амирхан Мукашев призвал участников форума к сотрудничеству — TezBer предлагает специальные условия для партнеров при открытии точек выдачи заказов.

В глазах производителей из КНР Алматы и Актау служат важными транспортными узлами для обслуживания рынков Центральной Азии и доступа к рынкам Европы. Однако спрос растет, и уже появляются альтернативные транспортные коридоры. Так, например, Кыргызстан планирует строительство железнодорожной ветки (южный транспортный коридор), который будет проходить и через Узбекистан. На этом фоне рынки Кыргызстана и Узбекистана приобретают особый интерес у инвесторов.

Что касается рынка e-com Узбекистана, то там наблюдается настоящий прорыв. За полный 2023 год объем онлайн-рынка в стране вырос на 150% и достиг почти 1 млрд долларов. А учитывая средний возраст населения (более 60% жителей Узбекистана составляет молодежь до 30 лет), аналитики ожидают еще более существенных темпов роста интернет-торговли и внедрения новых сервисов.

Интересным опытом по построению онлайн-бизнеса в Узбекистане поделился Ильшат Хаметов, генеральный директор UZUM Market. Всего за несколько лет компании удалось создать и развить крупнейшую в Узбекистане онлайн-платформу, которая предлагает доставку за один день по всей стране, имеет свои собственные кросс-склады и введенный в эксплуатацию совсем недавно крупный Fulfillment-центр с общей площадью в 140 тыс. м2 и потенциалом хранения до 30 млн товаров, а также собственный автопарк с крупнотоннажными, средне- и малотоннажными авто. На сегодня UZUM Market уже располагает более 1000 ПВЗ в 200 городах и населенных пунктах Узбекистана.

Иван Федяков сделал обзор рынка электронной коммерции и в Кыргызстане. Он уверен, что эта страна покажет один из самых быстрых темпов роста e-com в 2024–2026 годах. Кстати, именно КР, по данным INFOLine, показала максимальный из всех изученных экспертами регионов рост розничной торговли в целом по итогам первой половины 2024 года. Так, зафиксирован скачок розничного товарооборота на 15,9% в январе–июне. Для сравнения, в Узбекистане за тот же период товарооборот увеличился на 8,4%, в Казахстане — всего на 5,6. И те же показатели в России и Беларуси: 8,8% и 11,5% соответственно.

Любопытную статистику представила Лейла Мусатаева, лидер по работе с розничными сетями, Nielsen IQ Kazakhstan. Если говорить о мировой экономике, то риск того, что базовая инфляция в 2024 году будет выше, чем в 2023 году, оценивается примерно в 15%. Центральная Азия становится местом роста и стабильности в регионе. Процент тех, кто снижает свои расходы, по итогам второго квартала показал снижение на 10 п. п. (IQ2024 — 73%, IIQ2024 — 63%). Однако инфляция все еще вынуждает население оставаться в режиме экономии. Так, покупка новой одежды, питание и развлечения вне дома все еще наиболее важные сферы экономии для казахстанцев во II квартале 2024 года. Хотя доля респондентов, сокративших свои расходы на покупку еды на вынос, домашние и внедомашние развлечения, значительно снизилась во II квартале по сравнению с I кварталом 2024 года. В качестве ключевых механизмов преодоления последствий в ЦА аналитики называют несколько факторов, среди которых — цена, изменение приоритетов и рационализация потребления.

В целом, можно отметить, что саммит CAWS 2024 стал значимой площадкой для обмена опытом и знаниями между лидерами рынка недвижимости, логистики и ритейла. Конференция и нетворкинг были весьма насыщенными, участники говорили об отличной информационной насыщенности выступлений спикеров и дискуссий.