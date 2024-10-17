Казахстанский холдинг EA Group инвестировал в немецкий ecom-стартап A4ord

A4ord — это маркетплейс услуг для путешественников, экспатов и местных жителей.

Инвестиционный холдинг EA Group осуществил свою первую международную инвестицию в немецкий стартап A4ord, работающий на пересечении рынка услуг и финтех. Холдинг выступил в качестве стратегического инвестора. A4ord — это маркетплейс услуг для путешественников, экспатов и местных жителей. Сервис соединяет пользователей с поставщиками услуг, предоставляя удобную платформу для онлайн-бронирования и оплаты. A4ord призван решить проблему так называемого «Termin», когда время ожидания приема может растягиваться на месяцы, а также удовлетворить потребности малообслуживаемого, но многочисленного сообщества экспатов в ЕС. A4ord работает в Германии, Испании, Португалии, Австрии и Греции. В будущем планирует выходить в новые страны.

Казахстанский инвестиционный холдинг EA Group выступил стратегическим инвестором A4ord. Сумма инвестиций не разглашается, однако она позволит A4ord значительно расширить свое присутствие на европейском рынке. Деньги пойдут на расширение команды и на маркетинг в странах присутствия сервиса.

«Европейский рынок предоставления услуг имеет большой потенциал для роста, и мы уверены, что опыт команды A4ord и наша поддержка помогут занять на нем значительную долю. Эта сделка — наша первая полностью международная инвестиция. Мы ожидаем, что она не только принесет финансовую отдачу, но и станет трамплином для глобальной экспансии EA Group», — отметил Ерик Аубакиров, CEO EA Group.

EA Group — финансово-инвестиционный холдинг, специализирующийся на венчурных и прямых инвестициях, а также на управлении активами. Компания оказывает всестороннюю поддержку, обеспечивая рост и успех через управление портфелем, слияния и поглощения, и стратегического руководства для компаний, в которые они инвестируют.

Платформа A4ord предлагает услуги по шести основным группам: дом/автомобиль, дети, домашние животные, здоровье/красота, личное развитие и экспаты. Пользователи могут быстро выбрать доступное время и место для оказания услуг. Поставщики услуг, в свою очередь, получают доступ к новым клиентам. В отличие от существующих решений, A4ord предоставляет провайдерам маркетинговую поддержку.

«Мы верим, что правильно используемые технологии могут улучшить повседневную жизнь. Именно это мы и делаем в A4ord. Вместо того чтобы создавать и поддерживать собственные веб-сайты, проводить маркетинговые кампании, заниматься записью на прием и обработкой платежей поставщики услуг могут полностью сосредоточиться на своих клиентах. В отличие от многих других платформ сильная маркетинговая команда A4ord постоянно проводит маркетинговые кампании, чтобы привлечь новых покупателей. Это помогает поставщикам услуг быстро развивать свой бизнес и экономить много времени и денег», — говорит один из управляющих основателей, Евгений Виговский.

Встроенные решения для онлайн-платежей соответствуют требованиям EU PSD2 благодаря партнерству с двумя лицензированными провайдерами платежных услуг из Нидерландов.

Официальный запуск маркетплейса состоялся осенью 2024 года. На данный момент к сервису присоединилось более 400 поставщиков, которые оказывают услуги на русском, английском и немецком языках. В ближайшем будущем платформа планирует внедрить варианты финансирования для покупателей услуг с помощью собственных финтех-продуктов.