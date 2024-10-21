FORTINET и X NET открыли Лабораторию сетевой безопасности в АУЭС

У студентов будет доступ к новейшему оборудованию, учебным программам и практическим знаниям экспертов ИТ-отрасли.

9 октября в Алматинском университете энергетики и связи компании FORTINET и X NET открыли лабораторию, оборудованную решениями FORTINET, одного из ведущих производителей решений для предотвращения сетевых атак. Новая лаборатория действует на базе кафедры Кибербезопасности в Институте автоматизации и информационных технологий АУЭС. Она поможет студентам получить новые знания и навыки от непосредственных участников ИТ-рынка на специально оборудованном стенде, а преподавателям — повысить свои компетенции.

В торжественном мероприятии по случаю открытия лаборатории приняли участие Айбек Жупанхан, проректор АУЭС по академической деятельности, Игорь Федоренко, директор Института автоматизации и информационных технологий, Енлик Бегимбаева, заведующая кафедрой Кибербезопасности, Елжан Насипов, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Fortinet в странах Центральной Азии, и Вячеслав Ким, директор по региональному развитию X NET.

«Очень приятно открывать такую высокотехнологичную лабораторию в нашем вузе. Мы это воспринимаем не просто как красивую аудиторию. Для наших студентов это — доступ к передовым технологиям, к базе знаний, к лучшим экспертам в отрасли. По сути, это „портал“, который даст возможность раскрыть потенциал студентов. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с FORTINET и X NET. Постепенно мы внедрим и сертификационные программы, которые дает FORTINET для специалистов. Таким образом, у наших выпускников, которые прошли эти курсы, будут соответствующие сертификаты, что поможет им в профессиональной деятельности», — говорит Айбек Жупанхан.

«Эта лаборатория — первая не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Информационная безопасность — очень перспективное направление. Потому что мало просто построить сети, их надо еще и защищать. И решения FORTINET — это пример того, как можно строить и развивать безопасные сети, внедряя инновационные решения», — отметил Вячеслав Ким.

Основная идея новой лаборатории — обучить студентов практическим знаниям. Они будут перенимать опыт лучших экспертов и учиться работе с оборудованием. В лаборатории установлен комплект устройств, которые позволяют построить защищенную сеть, не только проводную, но и WiFi. Среди устройств — файервол нового поколения, защищенный коммутатор, «песочница» и система контроля сети на уровне каждого пользователя. Также в лаборатории установлены точки доступа WiFi, которые покажут, как работают беспроводные сети. Все это оборудование будет задействовано в процессе обучения.

«Я надеюсь, что это только „первая ласточка“, и в дальнейшем количество таких лабораторий будет расширяться, а полученные знания студенты смогут применять по всему миру. Мы не ограничиваемся только оборудованием на стенде. У нас также есть обучающее облако, где представлен весь спектр оборудования FORTINET. Поэтому мы не просто будем показывать и рассказывать, как все работает. Студенты смогут делать лабораторные работы, применять знания на практике. У FORTINET — 54 наименования различных продуктов, которые студенты смогут потестить и получить навыки работы. У учащихся будет бесплатный доступ к нашему сайту с тренингами, обучающими материалами и теоретической частью», — добавил Елжан Насипов.

«Лаборатория — это тот старт, с которого мы рассчитываем на долгое плодотворное сотрудничество. Кибербезопасность — одна из топовых специальностей нашего университета, на ней обучается около тысячи студентов. Все они получат возможность работать на новом оборудовании. Первым шагом после открытия лаборатории станет повышение квалификации преподавателей. Далее перед нами стоит задача, чтобы это оборудование уже в весеннем семестре было введено в учебный процесс», — пояснил Игорь Федоренко.

«Миссия нашего университета — подготовка высококвалифицированных специалистов, и наше партнерство с FORTINET и X NET — это вклад в будущее», — подытожила Енлик Бегимбаева.