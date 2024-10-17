В Алматы проходит второй Qazaqstan IGF 2024

Национальный форум по управлению интернетом содействует созданию открытого и безопасного цифрового пространства в Казахстане.

Второй «Qazaqstan IGF 2024: Национальный форум по управлению интернетом» начал работу в ведущем IT-хабе города Алматы, SmArtPoint. Он является частью глобального форума по управлению интернетом The Internet Governance Forum. Национальные инициативы IGF представлены в 106 странах мира на четырех континентахи проводятся под эгидой Генерального секретариата ООН. Qazaqstan IGF — это уникальный ежегодный национальный форум с участием более 200 представителей государственных органов, частного сектора, гражданского общества и академической среды. Здесь обсуждается широкий спектр вопросов, связанных с управлением интернетом и кибербезопасностью.

«Площадка IGF — открытая, поэтому каждый может высказаться и сделать свой вклад в свободное развитие интернета в Казахстане. Если вы не будете управлять интернетом, то интернет будет управлять вами», — сказал Саркис Дарбинян, генеральный советник Eurasian Digital Foundation, открывая Qazaqstan IGF 2024.

«Наша миссия — обеспечение цифрового будущего для каждого человека, и мы в Евразийском Цифровом Фонде стремимся к созданию безопасной цифровой среды в РК, основанной на доверии, технологическом прогрессе и инновациях. Безусловно, наша миссия является отражением миссии форума по управлению интернетом. Потому что очень важен многосторонний подход, и миссия нашего национального форума — это как раз попытка в одном месте собрать представителей госорганов, бизнеса и гражданского общества, и, конечно, академических кругов», — добавил Руслан Дайырбеков, основатель Eurasian Digital Foundation, управляющий партнер юридической фирмы DRCQ.

Властимил Самек, представитель департамента глобальных коммуникаций ООН в Казахстане также выступая с приветственным словом, в своей речи отметил, что интернет усложнен уже до такой степени, что им сложно и управлять: «Вопрос — как? Ведь важно, чтобы управление учитывало права человека. Все-таки, в мире 8 млрд человек. Объединить всех через интернет — это огромный вызов для нас».

«Сегодняшний мир цифровых реалий, где интернет является инструментом движущей силы, позволяет переходить нам в эру цифровой революции. Иногда ты можешь не принимать каких-то решений, но решения принимают за тебя. Ваша работа, ваши знакомства, даже регистрация браков — все это происходит сейчас в интернете. Прошу вас принять активное участие в форуме, потому что это не только национальная площадка, он может для вас стать стартом по выходу на региональные и международные площадки», — добавил Ваан Овсепян, старший сотрудник по вопросам публичной политики и связям с общественностью RIPE NCC, комментируя начало второго форума Qazaqstan IGF.

Михаил Анисимов, Менеджер ICANN по глобальному взаимодействию в Восточной Европе и Центральной Азии высказал такую точку зрения: «Мы все хотим предсказуемости, понимания общих правил. IGF — это место, где люди „сверяют часы“, приходят к пониманию — какие правила нужны, а какие — требуют корректировки».

Панельные и тематические сессии форума были посвящены следующим вопросам: многостороннее управление интернетом как способ реализации целей устойчивого развития, ограничение доступа к интернету в Казахстане, закон «О масс-медиа», возможности ответственного регулирования ИИ в Казахстане, кодификация цифрового законодательства, подготовка цифровых профессий для цифровой экономики, отказоустойчивость и безопасность цифровой инфраструктуры как важнейший фактор цифровой интеграции, Cyber Safe for Women, регулирование цифровых активов в Казахстане и др.

На форуме были представлены результаты «Рейтинга соблюдения цифровых прав 2024» по трем секторам — телеком, финтех и е-commerce — с учетом показателей по корпоративному управлению, свободе выражения мнений и приватности, составленного экспертами юридической фирмы «Digital Rights Center Qazaqstan».