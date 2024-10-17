Airba Fresh осенью откроет новые магазины в Алматы

Важный аспект — современные оборудование и софт, которые делают покупки проще и быстрее.

Сервис доставки свежих продуктов Airba Fresh в 2023 году открыл в Алматы первый супермаркет Airba Fresh Market. Компания видит важным преимущество предоставления омниканального опыта для клиентов, поэтому практику офлайна решили масштабировать — этой осенью готовятся к открытию еще два магазина в Алматы. Комплексную поддержку открытий в части кассового софта и оборудования оказывает компания «ПРОСИСТЕМЫ» (г. Алматы), которая с 2011 года специализируется на комплексной автоматизации и ИТ-сопровождении розничной торговли РК.

Сервис доставки продуктов Airba Fresh запустился в 2022 году при поддержке ГК TechnoDom. Сегодня в мобильном приложении зарегистрировано более 100 тысяч пользователей. В плане ассортимента компания делает фокус на собственное производство, импорт уникальных товаров, фермерские продукты, качественные овощи и фрукты. А товары под собственной маркой Airba Fresh создаются в партнерстве с лучшими казахстанскими производителями. Новые магазины поддержат выбранную для первого супермаркета концепцию максимально комфортного шопинга: современный европейский интерьер, стильный дизайн и удобная планировка, уютные зоны кафе и кулинарии, красивая выкладка товаров, невысокие стеллажи в человеческий рост, заботливый сервис.

Еще один важный аспект — современные оборудование и софт, которые делают покупки проще и быстрее. Первый супермаркет, к примеру, оснащен кассами самообслуживания CSI K, весами самообслуживания, рекламными мониторами на стенах и в торговом зале. У касс с кассирами есть вторые экраны, развернутые к покупателю — на них, как и на экранах КСО, видна вся информация о чеке, а также демонстрируются рекламные предложения.

Компания CSI (Crystal Service Integration) 30 лет создает решения для сетевого ритейла: разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование, предоставляет сервисную поддержку. Основное решение CSI — ПО Set Retail для автоматизации торговых процессов.

Работой всех касс в Airba Fresh как раз управляет система Set Retail. Она интегрирована с ERP 1С, с системой лояльности Mindbox, открыта для интеграции с любыми внешними системами и сервисами, которые понадобятся ритейлеру. Сейчас, к примеру, тестируются возможности машинного зрения для определения товара на весах.

Желаем ритейлеру успешных открытий и ждем возможности посетить новые магазины!