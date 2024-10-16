Как бороться с интернет-мошенниками, придумали в МЦРИАП

Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов предложил создать специальный call-center.

Руслан Абдикаликов рассказал о проблемах выявления интернет-мошенников в Казахстане, передает Zakon.kz.

«Здесь есть системные проблемы. Если преступление совершено, то, соответственно, гражданин пишет заявление и обращается в правоохранительные органы. До того момента, как преступление совершено, вы не можете обратиться в полицию», — говорит он.

Но в итоге от действий мошенников в последующем может пострадать другое лицо.

«Мы предлагаем создать в стране отдельный call-center, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество. Мы сейчас ведем переговоры с КНБ. Думаю, этот call-center должен находиться на базе Государственной технической службы, так как там есть уже служба реагирования на компьютерные инциденты, это бесплатный номер 1400. Далее будет интеграция с антифрод-центром Нацбанка и операторов связи. В этом случае любой полученный сигнал от гражданина будет обрабатываться, и при подозрении — блокироваться sim-карта абонента, аккаунты в мессенджерах», — пояснил спикер.

В этом случае банки будут знать о том, что номер мошеннический, и, соответственно, любые операции с этого номера будут приостановлены в банковских приложениях.