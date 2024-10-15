Прогнозировать потребность в кадрах будут онлайн в Казахстане

Платформа ведет мониторинг по 755 инвестиционным проектам с планом создания 150 тысяч рабочих мест.

В Казахстане разработан Инновационный навигатор проектов, который обеспечивает анализ и прогнозирование потребности в кадрах и своевременный мониторинг эффективности всех реализуемых проектов. Об этом сообщила глава Минтруда Светлана Жакупова на правчасе «Развитие рынка труда и укрепление кадрового потенциала Казахстана» в мажилисе. По ее словам, на сегодня в системе ведется мониторинг по 755 инвестиционным проектам с планом создания 150 тысяч рабочих мест, передает Sputnik.

«Платформа должна стать основой для оценки целесообразности реализации проектов еще на стадии планирования и в целом станет универсальным инструментом для управления региональным развитием», — сказала министр.

Жакупова заверила, что платформа позволит формировать заказ на подготовку кадров на конкретных проектах и исключить поставщиков, фактически не имеющих необходимых трудовых ресурсов для их реализации. При этом государство получит возможность мониторить исполнение обязательств остальными работодателями. Однако для дальнейшей реализации платформы требуются нормативные правовые изменения касательно государственных закупок, бюджетного планирования и реализации проектов.

Министр также обозначила стратегические цели по созданию сбалансированного рынка труда до 2030 года. В цифровом эквиваленте это значит:

— наличие 3,8 млн качественных рабочих мест в экономике;

— рост доходов выше медианной зарплаты у 1,7 млн человек;

— снижение до 15% неформальной занятости;

— рывок страны в десятку лучших в мире по индексу оказания социальных онлайн-услуг.