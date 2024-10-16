Альянс технопарков Central Asian Innovation Hubs впервые представлен на международной арене

Крупнейшие технопарки Центральной Азии – Astana Hub и IT Park Uzbekistan – выступили под единым брендом Central Asian Innovation Hubs на IN Merge Innovation Summit в столице Азербайджана, Баку.

Восемь стартапов региона представили свои проекты и приняли участие в питчинге для инвесторов, демонстрируя достижения и возможности для международного сотрудничества. Саммит, организованный PASHA Holding, направлен на развитие инновационной экосистемы, объединяя стартапы и инвесторов для создания возможностей сотрудничества и обмена идеями. Он также служит платформой для ускорения инноваций среди участников.

«IN Merge Innovation Summit открывает для нас новые горизонты сотрудничества и роста. Центральная Азия обладает уникальными возможностями для развития IT-экосистемы. Благодаря Central Asian Innovation Hubs мы стремимся превратить наш регион в мощный центр технологических инноваций. Это не просто о привлечении инвестиций — это о создании международных связей, открытии новых рынков и обмене передовыми технологиями. Мы верим, что Центральная Азия может стать хабом мирового уровня для стартапов и IT-специалистов, и участие в таких саммитах — это наш шаг на пути к этой цели. Объединяя усилия, мы можем превратить наш регион в динамичный и инновационный центр, который привлечет глобальных игроков и инвесторов», — подчеркнул Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

«Центральноазиатский регион обладает огромным потенциалом в области технологий и инноваций. Central Asian Innovation Hubs создан для того, чтобы объединить лучшие стартапы региона и предоставить им доступ к международным ресурсам и инвестициям. Мы верим, что совместными усилиями сможем улучшить позиции Центральной Азии на мировой технологической арене», — отметил Фарход Ибрагимов, генеральный директор IT Park Uzbekistan.

Альянс Central Asian Innovation Hubs на INMerge Innovation Summit представил следующие стартапы:

— BeyimTech AI — платформа персонализированного микрообучения с использованием искусственного интеллекта для учеников и учителей.

— pwron.ai — AI-ассистент для исследований и разработки стратегий, предоставляющий мгновенные, основанные на данных, рыночные исследования с поддержкой экспертов. Продукт помогает бизнесу оптимизировать стратегические решения.

— BEKSAR — стартап, направленный на цифровизацию малого и среднего бизнеса в ритейле. Решения компании помогают автоматизировать процессы отслеживания продаж и управления запасами, а также обеспечивают доступ к финансированию.

— MultiCode– B2B SaaS для операторов грузовых вагонов, уже помогающий более 80 000 вагонам повысить рентабельность благодаря передовым технологиям.

— OSON — платформа для быстрых и удобных платежей, направленная на улучшение финансовой доступности и интеграции.

— RBoffice– облачное решение для управления бизнес-процессами, оптимизирующее внутренние операции компаний.

— TRIDMO — стартап в области 3D-дизайна и прототипирования, предлагающий решения для создания 3D-моделей и анимаций, полезных для архитекторов, дизайнеров и инженеров.

— IOTICS — платформа для Интернета вещей, предоставляющая решения для создания взаимосвязанных и безопасных сетей устройств, упрощая анализ данных и управление ими.

Стартапы провели переговоры с такими проектами, как Paynet.az, Azercell, Greenpay, Pasha Bank, Pasha Pay, Holberton и другими. Благодаря участию на данном мероприятии стартапы привлекли внимание потенциальных инвесторов и партнеров, открывая новые возможности для финансирования и стратегического сотрудничества.

Участие Central Asian Innovation Hubs в международных саммитах такого уровня способствует привлечению инвестиций, развитию инновационных технологий и укреплению позиций региона на мировой арене.