Родители могут контролировать перевод средств в дошкольные организации

Передача средств дошкольным организациям посредством ваучера по принципу «деньги следуют за ребенком» предусмотрена двумя механизмами.

Предприниматели получают государственное подушевое финансирование в детских садах, либо средства передаются в виде виртуальных ваучеров в детские сады-получатели госзаказа. Деньги на вновь открывшиеся места, где конкурс еще не проводился, перечисляются на счет ребенка. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила директор Департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения РК Манар Адамова.

Если родители не хотят открывать банковский счет, средства будут отправлены в виде виртуального ваучера. Родители, желающие контролировать перевод средств, открывают счет в банке.

«Из банка придет SMS, посредством которого автоматически будет открыт счет. Родителям необходимо отправить информацию о детском саде и получении ваучера. Тогда и будут переведены эти средства. Были факты, когда дублировалась очередность ребенка или госзаказ. Прежде всего Министерство руководствуется принципом прозрачного целевого расходования средств, а главное — свободного выбора дошкольного учреждения для родителей», — сказала спикер.

Есть возможность стоять в очереди до тех пор, пока не освободится место в выбранном детском саду.