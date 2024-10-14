В РК хотят ввести новые правила для подключения к интернету в общественных местах

Предполагается, что пользователи будут вводить свой номер телефона в специальной форме и получать одноразовый пароль.

Министерство цифрового развития Казахстана предложило изменения в правила подключения к интернету в общественных местах. Согласно проекту приказа, пользователи смогут авторизоваться через абонентский номер или с помощью системы eGov для доступа к сети, передает Alfa.kz.

Так, новый способ авторизации предполагает, что пользователи будут вводить свой номер телефона в специальной форме и получать одноразовый пароль через SMS или звонок. Это дополнит текущие методы, предлагая больше гибкости и удобства при подключении к интернету.

Интеграция с платформой eGov — одно из ключевых изменений. Она позволит пользователям подключаться к интернету с использованием государственных данных для подтверждения личности. Это улучшит безопасность и упростит доступ, особенно в регионах с ограниченным покрытием мобильной связи. Разработчики считают, что нововведение снизит риск мошенничества и сделает процесс подключения более быстрым и надежным.

Обсуждение предложенного проекта будет продолжаться до 22 октября. Жители Казахстана могут ознакомиться с полным текстом документа и внести свои предложения.