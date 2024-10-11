Парк инновационных технологий определили международным технопарком «Астана Хаб»

Приказ вводится в действие с 20 октября 2024 года.

Приказом МЦРИАП от 1 октября 2024 года внесены изменения в приказ «Об определении международного технологического парка „Астана Хаб“». В прежнем приказе от 12 июля 2023 года международным технологическим парком «Астана Хаб» был определен корпоративный фонд «Международный технопарк IT-стартапов „Astana Hub“», передает Zakon.kz.

Астана Хаб — крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний.