Антикор предупредил о мошенниках в мессенджерах

Граждан просят не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Казахстана по противодействию коррупции. Как отмечают в ведомстве, мошенниками создают и рассылают фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора, передает Zakon.kz.

«Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан. Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 или присылайте фото/видео в бот Антикора — @antikorkz_bot», — говорится в сообщении.