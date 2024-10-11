Прямой эфир: PROFIT Smart City Day 2024

Трансляция с конференции о цифровизации казахстанских городов.

11 августа в Алматы проходит конференция PROFIT Smart City Day 2024, где обсуждаются «Умные города» в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Методика построения «умных городов» с учетом новой архитектуры данных электронного правительства. Рустем Бигари, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства.

9:50 — Умный город: безопасность через инновации. Мейрам Дюсюков, заместитель руководителя Управления цифровизации, Акимат г. Алматы.

10:10 — Умные города сегодня. Панельная дискуссия.

11:10 — Smart City: роль ситуационного центра iKOMEK109 в обеспечении безопасности города и выявлении проблем в сфере ЖКХ. Аскар Таксимов, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны.

11:30 — Перерыв.

12:00 — От продукта до AI-платформы для Smart City. Асет Ахметов. Сооснователь Sergek Group.

12:40 — «Хто тама?!». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Стандартизация развития «Умных городов». Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

14:20 — Технологии, меняющие города: цифровизация уличного освещения и прогнозирование ремонтов. Мади Агыбаев, технический директор ТОО «Riza Global».

14:40 — Мониторинг качества дорожного покрытия. Константин Ильницкий, руководитель Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов, акимат Карагандинской области.

15:00 — Цифровизация в области транспорта. Вячеслав Уразбахтин, операционный директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы».

15:20 — Роль университетских партнерств в развитии умных городов. Татьяна Момотова, эксперт Центра исследований Умного города, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

15:40 — Роль Astana IT University в развитии направления Smart City: научно-инновационные проекты и подготовка кадров. Дидар Едилхан, директор научно-инновационного центра Smart City, Astana IT University.

16:00 — Smart City: куда уходит хайп? Саян Доржиев, генеральный менеджер Gartner Kazakhstan.

16:20 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.