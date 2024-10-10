О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев

По данным полиции, участились случаи, когда неизвестные звонят и представляются сотрудниками «Казпочты».

Они сообщают, что человеку якобы пришла посылка из интернет-магазина и чтобы получить ее, нужно продиктовать содержание поступившего на телефон SMS-сообщения, передает Zakon.kz.

«После этого злоумышленники снова звонят жертве на сотовый и теперь уже представляются сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка. Они сообщают, что ранее ему позвонили мошенники и попросили продиктовать SMS-сообщение, по которому теперь пытаются оформить кредиты. И для того, чтобы помешать им, лжесотрудники правоохранительных органов просят самому оформить кредит и полученные деньги перекинуть на различные банковские счета, которые они предоставят», — сообщили в полиции.

Департамент полиции напоминает, что в таких случаях необходимо немедленно прекратить телефонный разговор, больше не отвечать на звонки с сомнительных номеров и позвонить на 102 или в банк.

«Сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не работают по телефону. Будьте внимательны», — предупредили полицейские.