Проект «Комфортная школа»: учебные заведения обеспечивают высокоскоростным интернетом

«Казахтелеком» активно участвует в реализации национального проекта.

Проект «Комфортная школа» направлен на модернизацию образовательной инфраструктуры в стране. В текущем году по проекту «Комфортная школа» планируется строительство 217 новых школ. «Казахтелеком» намерен обеспечить их доступом к высокоскоростному интернету, передает Zakon.kz.

«Интернет — это не просто средство связи, это ключ к знаниям и новым возможностям. Наша миссия как телеком-компании заключается в том, чтобы сделать этот инструмент доступным для всех, поддерживая образование, инновации и социальное развитие. Обязательное участие АО „Казахтелеком“ в проекте „Комфортная школа“ направлено на обеспечение надежного доступа к интернету для новых учебных заведений. Развитая инфраструктура и технические возможности компании позволяют достичь значительных результатов в этом. Кроме того, мы завершили строительство волоконно-оптических линий связи для более чем 200 школ в селах. До конца года планируем завершить аналогичные работы во всех регионах страны и подключить свыше 700 дополнительных сельских школ», — рассказал председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

По словам члена правления АО «Казахтелеком», генерального директора Дивизиона по корпоративному бизнесу Алибека Индыкбаева, компания не впервые реализует амбициозные и масштабные проекты по поддержке образования, и каждая новая инициатива укрепляет ее позицию как надежного партнера в сфере телекоммуникаций.

«Мы также успешно завершили проект по облачному видеонаблюдению в школах Алматинской области, где было подключено порядка 6,5 тыс. камер. Более 360 школ региона благодаря наличию видеонаблюдения с доступом в центры оперативного управления департамента полиции могут контролировать безопасность и выявлять разного рода нарушения. Мы уверены, что качественный интернет станет основой для успешного обучения и внедрения современных образовательных технологий», — подчеркнул Индыкбаев.

Он отметил, что проект «Комфортная школа» направлен на создание благоприятных условий для обучения детей, а обеспечение школ интернетом высокого качества позволяет внедрять современные технологии в учебный процесс, развивать цифровую грамотность у школьников и предоставлять им равные возможности для получения качественного образования.