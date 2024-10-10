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На 33% год к году увеличилось число активных продавцов из Казахстана на Wildberries

    В 2023 году в странах ЕАЭС зафиксировано 4667 нарушений в сфере интеллектуальной собственности

    Объем выявленных контрафактных товаров в 2023 году в странах Евразийского экономического союза составил 5,8 млн единиц.

    10 октября 2024 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Софт, Безопасность, Общество, Соседи

    Об этом членам Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономической комиссии рассказал директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов. По его словам, лидирующие позиции по контрафактности в государствах-членах ЕАЭС занимают одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая техника и электроника, аксессуары.

    На рассмотрение участников Комитета, заседание которого прошло 9 октября, Комиссия представила ряд аналитических документов, включающих статистические показатели с 2019 по 2023 годы. В числе документов — аналитический обзор за последние пять лет с предложениями по развитию сферы интеллектуальной собственности в рамках Союза и рекомендациями по совершенствованию нормативного правового регулирования в государствах, а также отчет о мониторинге правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2023 год.

    «В ближайшее время на официальном сайте Союза мы опубликуем аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС, а также отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2023 год», — отметил Ернар Бакенов.

    Помимо этого, участники рассмотрели предложения в проект плана мероприятий по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» в сфере интеллектуальной собственности.

    На заседании рассмотрена практика предоставления в странах ЕАЭС правовой охраны сведений, составляющих секреты производства («ноу-хау»), особенности реализации договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Союза.

    Также участники Комитета обсудили запуск единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, формирование согласованных подходов к борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в интернете и создание поискового сервиса объектов промышленной собственности, охраняемых в государствах ЕАЭС.

    Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК создан 25 сентября 2012 года. В его состав входят руководители, заместители руководителей министерств и ведомств и представители бизнес-сообщества государств ЕАЭС.

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