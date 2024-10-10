В 2023 году в странах ЕАЭС зафиксировано 4667 нарушений в сфере интеллектуальной собственности

Объем выявленных контрафактных товаров в 2023 году в странах Евразийского экономического союза составил 5,8 млн единиц.

Об этом членам Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономической комиссии рассказал директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов. По его словам, лидирующие позиции по контрафактности в государствах-членах ЕАЭС занимают одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая техника и электроника, аксессуары.

На рассмотрение участников Комитета, заседание которого прошло 9 октября, Комиссия представила ряд аналитических документов, включающих статистические показатели с 2019 по 2023 годы. В числе документов — аналитический обзор за последние пять лет с предложениями по развитию сферы интеллектуальной собственности в рамках Союза и рекомендациями по совершенствованию нормативного правового регулирования в государствах, а также отчет о мониторинге правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2023 год.

«В ближайшее время на официальном сайте Союза мы опубликуем аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС, а также отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2023 год», — отметил Ернар Бакенов.

Помимо этого, участники рассмотрели предложения в проект плана мероприятий по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» в сфере интеллектуальной собственности.

На заседании рассмотрена практика предоставления в странах ЕАЭС правовой охраны сведений, составляющих секреты производства («ноу-хау»), особенности реализации договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Союза.

Также участники Комитета обсудили запуск единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, формирование согласованных подходов к борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в интернете и создание поискового сервиса объектов промышленной собственности, охраняемых в государствах ЕАЭС.

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК создан 25 сентября 2012 года. В его состав входят руководители, заместители руководителей министерств и ведомств и представители бизнес-сообщества государств ЕАЭС.