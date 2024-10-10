В Казахстане подешевели телевизоры и планшеты

Снижение цен на планшеты стало самым заметным как минимум с начала 2016 года.

Цены на телевизоры и планшеты в сентябре заметно снизились, после того как весной этого года наблюдалось их резкое удорожание. По данным ПКБ, за сентябрь стоимость планшетов в Казахстане упала на 8,1%, телевизоров диагональю 43–49 — на 14,8%, передает Zakon.kz.

В Бюро отмечают, что весной цены на планшеты и телевизоры, напротив, показывали резкий взлет. Так, за апрель планшеты подорожали на 19,3%, телевизоры — на 26,9%; при этом телевизоры с тех пор подешевели впервые в месячном выражении.

Однако в годовом уровне падения цен не происходит. По сравнению с сентябрем 2023 года планшеты подорожали на 30,1%, а телевизоры — на 38,9%.