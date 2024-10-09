Красные газовые баллоны в Казахстане планируют заменить и «оцифровать»

По Казахстану таких баллонов насчитывается 350 тысяч, многие используются по несколько десятков лет.

Знаменитые «красные баллоны» с пропаном будут заносить в информационную систему, чтобы маркировать и в дальнейшем отслеживать, заявил вице-министр энергетики Алибек Жамауов на презентации законопроекта по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа в мажилисе. Представитель Минэнерго отметил, что ведомство вместе с МЧС и Минпромышленности разрабатывает проект по замене всех баллонов в Казахстане, передает Sputnik.

Все новые баллоны будут маркированы QR-кодами и занесены в информационную систему, чтобы отслеживать место и правильность их заправки, а также владельцев баллонов.

На презентации законопроекта депутат Бактыкожа Измухамбетов заявил, что баллоны «используют где угодно и когда угодно», что приводит к многочисленным взрывам и отравлениям. Кроме того, никто не контролирует наличие или исправность датчиков, каждый день люди отравляются бытовым газом. Депутат считает, что прежде всего необходимо усилить безопасность при использовании газа.