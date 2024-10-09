Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-августе 2024 года

Выручка операторов составила почти 889 млрд тенге, а темпы роста год к году – 19%.

Январь–август 2024

По данным Бюро национальной статистики РК за январь–август 2024 года казахстанские операторы связи заработали почти 889 млрд тенге, что на 19% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–августе 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–июле составил 19,7 млрд тенге, что находится на том же уровне, что и объем аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); объем услуг сети интернет — 436,7 млрд тенге (+34%), услуг сотовой связи — 176 млрд тенге (+4%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 172 млрд тенге (+11%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 88,2% всего рынка телекоммуникаций республики (-0,1%).

Август 2024

Услуг связи в августе 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 114,7 млрд тенге, что на 9% больше объема августа 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в августе 2024 года составила 1,33 млрд тенге против 1,36 млрд тенге годом ранее (-2%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,33 млрд тенге (нейтрально). От услуг интернета операторы выручили 60,6 млрд тенге (+23%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,5 млрд тенге против 4,1 млрд тенге годом ранее (+11%); от услуг мобильной связи — 19 млрд (-18%); от прочих телекоммуникационных услуг — 22 млрд тенге против 20,6 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (+6%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В августе 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,14 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,5%), абонентов сотовой связи — 25,8 млн единиц (100,6%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,7 млн единиц (100,7%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 72,5%.

Самое главное

В августе продолжилась тенденция снижения доходов от мобильной связи (-4%).