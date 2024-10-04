Глава государства: надо учить детей правилам цифровой гигиены
Президент подчеркнул, что безопасность детей должна быть приоритетом государственной политики.
Во время своего выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней глава РК Касым-Жомарт Токаев выделил безопасность детей как основной приоритет государственной политики, передает Kazpravda.kz.
«Обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития — наиважнейший приоритет государственной политики. Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи», — подчеркнул Президент. По его мнению, сегодня корни многих проблем и пороков общества РК кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир.
«Любая трагедия, связанная с детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение. Безусловно, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности. Популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых. Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам. Обязанновсть родителя — научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены. Важно уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы. Надо строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере», — подчеркнул президент.