Анонс: WOW!HR Central Asia 2024

Международная кейс-конференция по управлению персоналом.

21 октября в Алматы состоится 7-я международная кейс-конференция по управлению персоналом WOW! HR Central Asia 2024. Мероприятие объединит компании, представляющие лучшие HR-практики из стран Центральной Азии. В рамках конференции также выступят приглашенные спикеры из России.

WOW! HR Central Asia это:

— крупнейшая кейс-конференция региона, где номинанты бизнес-премии WOW! HR Central Asia презентуют свои проекты в сфере управления персоналом;

— масштабная площадка для нетворкинга с бизнес-лидерами региона;

— погружение в тренды рынка труда;

— возможность получить доступ к работающим HR-практикам от лидеров рынка.

На конференции будут представлены проекты по:

— обучению, вовлечению и мотивации сотрудников;

— автоматизации и диджитализации HR-процессов;

— работе с благополучием персонала;

— работе с молодежью;

— привлечению и удержанию сотрудников.

На WOW! HR свои кейсы по работе с персоналом представят компании из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Centras Insurance, KCSD, ТМ EVOS Сеть ресторанов быстрого обслуживания и питания, ERG Arbuz.kz, Halyk Bank и многие другие.