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    Анонс: WOW!HR Central Asia 2024

    Международная кейс-конференция по управлению персоналом.

    8 октября 2024 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    21 октября в Алматы состоится 7-я международная кейс-конференция по управлению персоналом WOW! HR Central Asia 2024. Мероприятие объединит компании, представляющие лучшие HR-практики из стран Центральной Азии. В рамках конференции также выступят приглашенные спикеры из России.

    WOW! HR Central Asia это:

    — крупнейшая кейс-конференция региона, где номинанты бизнес-премии WOW! HR Central Asia презентуют свои проекты в сфере управления персоналом;
    — масштабная площадка для нетворкинга с бизнес-лидерами региона;
    — погружение в тренды рынка труда;
    — возможность получить доступ к работающим HR-практикам от лидеров рынка.

    На конференции будут представлены проекты по:

    — обучению, вовлечению и мотивации сотрудников;
    — автоматизации и диджитализации HR-процессов;
    — работе с благополучием персонала;
    — работе с молодежью;
    — привлечению и удержанию сотрудников.

    На WOW! HR свои кейсы по работе с персоналом представят компании из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана: Centras Insurance, KCSD, ТМ EVOS Сеть ресторанов быстрого обслуживания и питания, ERG Arbuz.kz, Halyk Bank и многие другие.

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