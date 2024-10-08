В Алматы прошел форум по безопасности и цифровизации на транспорте

Форум стал площадкой для обмена опытом и мнениями профессионалов в области системного подхода к управлению безопасностью движения.

В Академии логистики и транспорта им. М. Тынышпаева состоялся V Евразийский форум по безопасности и цифровизации на транспорте. Мероприятие стало традиционной площадкой для обсуждения актуальных трендов, инновационных решений и цифровизации в транспортной отрасли. В числе участников — представители железнодорожных администраций Азербайджана, России, Кыргызстана, министерства транспорта РК, Союза транспортников «KAZLOGISTICS», научно-исследовательские и образовательные организаций.

Заместитель председателя правления КТЖ Талгат Алдыбергенов рассказал о работе по увеличению пропускной способности сети. КТЖ строит вторые пути участка Достык — Мойынты, реализует проекты по строительству линий Дарбаза — Мактаарал, обводной в обход Алматы. В течение трех лет будет построено более 1000 км железных дорог. Ведется обновление локомотивного и вагонного парков. До 2029 года планируется поставка порядка 535 локомотивов и свыше 11,7 тыс. вагонов. Рассматривается вопрос эксплуатации современных локомотивов на альтернативных источниках энергии. Совместно с мировыми IT-компаниями КТЖ реализует проекты в области развития телекоммуникационной инфраструктуры, внедряет инновационные технологий для автоматизации управления движением поездов и локомотивов.

«Развитие инфраструктуры, увеличение грузопотока и количества подвижного состава не может быть без обеспечения безопасности движения поездов. Этот вопрос остается наиважнейшим для железнодорожников. Необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на безопасность движения поездов и обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Евразийский форум стал площадкой для обмена опытом и мнениями профессионалов в области системного подхода к управлению безопасностью движения», — подчеркнул Т. Алдыбергенов.

Директор департамента безопасности движения КТЖ Марат Шакенов поделился итогами реализации «Комплекса системных мер по улучшению состояния безопасности движения поездов». Комплекс, разработанный по результатам анализа нарушений безопасности движения, направлен на совершенствование системы управления безопасностью движения, повышение надежности устройств инфраструктуры, подвижного состава и совершенствование кадрового потенциала. Его реализация снизила количество нарушений к уровню 2023 года, на 13%, и улучшило целевой показатель «Безопасность движения» — на 11%.

Совместная работа КТЖ с Главной транспортной прокуратурой, Департаментом полиции на транспорте МВД РК, уполномоченным органом уменьшила количество наезда на посторонних людей, безнадзорно пасущегося скота, дорожно-транспортных происшествий на переездах и сходов на частных подъездных путях.

По Дорожной карте повышения уровня безопасности и сохранности имущества на железной дороге на станциях и вокзалах установлено свыше 4 тыс. видеокамер, более 300 локомотивов оснащено видеорегистраторами, в вагонах-ресторанах установлена система видеонаблюдения, ведется строительство ското-изгороди. В рамках «Комплексного плана по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте» отремонтировано 753 километра пути, более 1000 грузовых и 355 пассажирских вагонов, приобретено свыше 1,2 тыс. средств малой механизации, локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны.

Департамент безопасности автоматизировал процессы, связанные с обеспечением безопасности движения. Внедрен Информационный комплекс «Инфо-Центр», который оперативно информирует об эксплуатационной работе, состоянии устройств инфраструктуры и безопасности движения. Автоматизированная система «Анализ рисков безопасности движения» анализирует большое количество показателей для предупреждения факторов риска.