В ЕАЭС создадут цифровой сервис по товарным знакам и промышленной собственности

Введение в эксплуатацию общего поискового сервиса обеспечит доступ по принципу одного окна для всех государств-участников Евразийского союза.

Правительствам стран ЕАЭС направят на согласование проект о сервисе, который позволит искать информацию об охраняемых объектах промышленной собственности, сообщили в Евразийской экономической комиссии. Соглашение позволит создать информационный ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных в государствах Союза товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях, передает Sputnik.

«Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров», — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

Организация поискового сервера для стран союза поможет сберечь время, силы и деньги для тех, кому важно получить эту информацию и более эффективно выстраивать маркетинговые стратегии.