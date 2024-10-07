Уральские студенты разработали новый электромобиль

Экологически безопасное транспортное средство выполнено из авиационного алюминия и весит всего 300 килограммов, а аэродинамический дизайн не только помогает разгоняться, но и придает авто футуристичный вид.

Студенты Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем разработали свой электромобиль. Он способен проехать без подзарядки 250 километров, им можно управлять с планшета или смартфона, а максимальная скорость составляет 100 километров в час, передает Sputnik.

Студентам и ученым потребовалось полтора года, чтобы создать 3D-модель электрокара. Для легкости конструкции был заказан специальный композитный материал, а сборку провели самостоятельно. Для зарядки от обычной розетки экспериментальному авто нужно 2,5 часа.

«Проект завершен, но мы все еще дорабатываем некоторые моменты. Доделываем заднюю панель, где будет использоваться LED-панель в качестве стоп-сигнала и поворотников», — заявил директор информационного центра Закир Хамзин.

Среди задумок авторов — добавить возможность выводить сообщения, например, «Рахмет», когда автомобиль кто-то пропустил на дороге. Или солнечные панели, залитые эпоксидной смолой.