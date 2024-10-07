Следите за новостями

Цифра дня

На 33% год к году увеличилось число активных продавцов из Казахстана на Wildberries

    5 раз увеличить скорость интернета потребуют от мобильных операторов

    Интернетом в республике не охвачено 350 «белых пятен», которые также будут заполнять с их помощью.

    7 октября 2024 10:02, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Интернет, Общество

    Минцифры Казахстана ужесточит требования к мобильным операторам по скорости интернета. Об этом заявил глава ведомства, передает Sputnik.

    «Мы недавно провели замеры, определили „белые пятна“ по стране. Сегодня 350 „белых пятен“ в Казахстане», — констатировал Жаслан Мадиев.

    У ведомства есть конкретный план, как изменить ситуацию. С одной стороны, мобильным операторам «надо поспевать» за ростом городов и других населенных пунктов, в которых появляются новые здания и районы.

    «Мы сейчас немного ужесточаем требования по минимальному порогу, которые они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы как раз-таки поднимаем с 10 мегабит в секунду до 50 мегабит в секунду минимальный порог на базовой станции 5G», — добавил Мадиев.

    Дальше по плану Минцифры — проанализировать, как работают действующие меры ведомства, чтобы дополнительно ужесточить требования и к формату 4G, а также обеспечить отказ от 3G, отметил он.

    Цифровую карту телекоммуникаций для граждан будут внедрять в Казахстане

    С другой стороны, Минцифры договорилось с комитетом национальной безопасности о том, чтобы ставить базовые станции сотовой связи на административных зданиях — там, где не обрабатывается секретная информация.

    «Мы с министерством здравоохранения провели переговоры, чтобы, чтобы была возможность увеличить уровень радиосигнала на базовых станциях», — отметил он.

    А еще по договоренности с властями регионов Минцифры планирует ставить на дорогах республики антенно-мачтовые сооружения, чтобы мобильные операторы могли на них размещать базовые станции.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.