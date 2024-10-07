5 раз увеличить скорость интернета потребуют от мобильных операторов

Интернетом в республике не охвачено 350 «белых пятен», которые также будут заполнять с их помощью.

Минцифры Казахстана ужесточит требования к мобильным операторам по скорости интернета. Об этом заявил глава ведомства, передает Sputnik.

«Мы недавно провели замеры, определили „белые пятна“ по стране. Сегодня 350 „белых пятен“ в Казахстане», — констатировал Жаслан Мадиев.

У ведомства есть конкретный план, как изменить ситуацию. С одной стороны, мобильным операторам «надо поспевать» за ростом городов и других населенных пунктов, в которых появляются новые здания и районы.

«Мы сейчас немного ужесточаем требования по минимальному порогу, которые они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы как раз-таки поднимаем с 10 мегабит в секунду до 50 мегабит в секунду минимальный порог на базовой станции 5G», — добавил Мадиев.

Дальше по плану Минцифры — проанализировать, как работают действующие меры ведомства, чтобы дополнительно ужесточить требования и к формату 4G, а также обеспечить отказ от 3G, отметил он.

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С другой стороны, Минцифры договорилось с комитетом национальной безопасности о том, чтобы ставить базовые станции сотовой связи на административных зданиях — там, где не обрабатывается секретная информация.

«Мы с министерством здравоохранения провели переговоры, чтобы, чтобы была возможность увеличить уровень радиосигнала на базовых станциях», — отметил он.

А еще по договоренности с властями регионов Минцифры планирует ставить на дорогах республики антенно-мачтовые сооружения, чтобы мобильные операторы могли на них размещать базовые станции.