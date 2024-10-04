MONT TECH стала официальным дистрибьютором решений VMware на рынке СНГ

Партнеры MONT TECH и их заказчики получают доступ ко всей линейке продуктов VMware, к экспертизе по их внедрению и к квалифицированной техподдержке.

Дистрибьютор программного обеспечения и программно-аппаратных решений компания MONT TECH подписала контракт с MBCOM Technologies, управляющей бизнесом VMware в Африке, СНГ, Восточной Европе (за исключением Польши, Чехии и Словакии) и на Ближнем Востоке. MONT TECH, в портфеле которой представлены решения более чем 250 вендоров, стала официальным дистрибьютором решений VMware by Broadcom на территории восьми стран — Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.



Фото: MONT TECH

Партнеры MONT TECH и их заказчики получают доступ ко всей линейке продуктов VMware, к экспертизе по их внедрению и к квалифицированной техподдержке. На территории Казахстана MONT TECH представлена кампанией ТОО «МОНТ Трейд».

Как отметил представитель MBCOM, старший менеджер канала Michael Wilson, MBСОМ много лет успешно сотрудничает с MONT TECH по линейке продуктов Broadcom/Symantec: «Мы уверены, что совместными усилиями, используя технические компетенции, партнерскую сеть и широкое присутствие MONT TECH в регионе, сможем добиться хороших результатов и в продвижении на рынке продуктов VMware».

Компания VMware, основанная в 1998 году в США, известна как ведущий поставщик ПО для виртуализации и облачных вычислений. В 2023 году в результате крупнейшей M& A-сделки в истории ИТ-индустрии компания Broadcom, мировой лидер по разработке полупроводников и ПО, приобрела VMware за $65 млрд.



Фото: MONT TECH

Флагманский программный продукт VMware — платформа vSphere, виртуализирующая вычислительную инфраструктуру компании за счет так называемых виртуальных машин (ВМ). Гипервизор, инновационная технология от VMware, позволяет запускать на одном физическом сервере нескольких независимых, работающих параллельно ВМ, с разными или одинаковыми операционными системами.

Решения VMware применяются в разных отраслях и подходят как для крупного бизнеса, так и для МСБ.

«Для нас как одного из крупнейших в СНГ дистрибьюторов ПО очень наличие в портфеле решений VMware, чтобы иметь возможность удовлетворить более широкий спектр запросов наших партнеров», — прокомментировал событие генеральный директор MONT TECH Тимофей Москалев.