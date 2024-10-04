Запущено 4 информационные системы в сфере сельского хозяйства

Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики Казахстана, которая обеспечивает продовольственную и экономическую безопасность, а также развитие трудового потенциала страны в сельской местности.

В современном мире цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики стран. Внедрение IT-инструментов повышает не только продуктивность сельхозпроизводства, но и позволит увеличить конкурентоспособность сельхозпродукции. О цифровизации на местах рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов. По его словам, благодаря цифровизации в сельском хозяйстве создаются условия для наращивания объемов производства и повышения экспортного потенциала страны.

«На балансе Министерства имеется четыре информационные системы: единая государственная ИС субсидирования; ИС кредитования населения „Ауыл аманаты“; идентификация сельскохозяйственных животных; единая автоматизированная система управления отраслями АПК. В разработке находится 2 крупных проекта. Информационная система прослеживаемости растениеводства будет реализована в пилотном режиме к концу года, в течение следующего — широкое применение», — отметил спикер.

Для беспрепятственного запуска этих проектов на единую цифровую платформу переводится экосистема АПК. С начала 2023 года была запущена Единая государственная информационная система субсидирования. В рамках субсидирования АПК Министерством проводится постоянная работа в целях оказания мер государственной поддержки фермерам по 14 направлениям.

Все услуги оказываются в государственной информационной системе, зарегистрировано в качестве получателей услуг более 90 тыс. пользователей, а также свыше 350 финансовых институтов.