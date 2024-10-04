В Казахстане по-новому оформляют ДТП

В Абайской области стартовал проект по составлению электронных схем при оформлении дорожно-транспортных происшествий.

Об этом рассказали в областном департаменте полиции. В ведомстве отметили, что инновационная функция позволяет сотрудникам полиции оперативно и точно фиксировать все обстоятельства и детали происшествия на месте с помощью электронных схем, передает Zakon.kz.

«Это не только значительно ускоряет процесс оформления ДТП, но и повышает точность, а также прозрачность в ведении административных производств. Этот инструмент был внедрен с помощью мобильного приложения информационной системы „Единый реестр административных производств“ в рамках сотрудничества Министерства внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», — пояснили в департаменте полиции.