На платформе Skills Enbek появятся курсы для молодежи

АО «Центр развития трудовых ресурсов» заключило соглашение о сотрудничестве с социально-образовательной платформой Influencers.

В рамках нового партнерства видеоматериалы и обучающие программы, разработанные Influencers, будут доступны на платформе Skills Enbek. Уже сейчас пользователям Skills Enbek доступны курсы по финансовой грамотности от экспертов Influencers. В дальнейшем сотрудничество позволит расширить возможности образовательного процесса и другими курсами для личностного и профессионального роста, особенно — для молодых людей.

«Платформа Skills Enbek постоянно развивается и расширяет свои возможности для получения гражданами новых знаний и навыков. Среди наших пользователей порядка 40% — молодежь. Для них актуальность, разнообразие и качество курсов имеет особенную важность», — подчеркнула управляющий директор АО «ЦРТР» Ольга Киселева.

С момента запуска на Skills Enbek размещено 608 курсов по различным направлениям, из которых 276 курсов доступны — бесплатные. Платформа уже привлекла более 474 тыс. зарегистрированных пользователей, из которых свыше 390 тыс. успешно завершили обучение и получили сертификаты.