Внедрять системы мониторинга опасного контента предлагают в Казахстане

А также ввести в образовательные программы компоненты по развитию цифровой грамотности.

Недавно произошедшие вопиющие факты детских суицидов встревожили все общество, вызвав серьезную озабоченность среди родителей и педагогов. По словам депутата мажилиса от фракции партии Amanat Жулдыз Сулейменовой, пагубное влияние социальных сетей и мессенджеров на психическое здоровье подрастающего поколения требует незамедлительного и решительного вмешательства, передает Liter.kz.

«Парламентом уже предприняты меры законодательного решения этой проблемы — введены новые статьи в Уголовный кодекс, направленные на профилактику самоубийства, внедрены четкие механизмы реагирования в Закон о масс-медиа, а также установлена административная ответственность за буллинг и кибербуллинг. Несмотря на это, проблема по-прежнему вызывает глубокую озабоченность в обществе. Мы не можем оставаться безразличными, когда наши дети в опасности. Опасные игры, квесты и бесконтрольное распространение контента, пропагандирующего насилие, отравляя сознание молодежи, подталкивают их к рисковым и саморазрушительным действиям. Принятие мер по усилению контроля за распространением такого контента не терпит отлагательств. Чрезмерная активность наших детей в социальных сетях приводит к тому, что они становятся жертвами манипуляций и пропаганды насилия. Закрывать глаза на негативное влияние этих платформ на психику подростков — значит проявлять полное безразличие к будущему нации. Ужесточение контроля со стороны правоохранительных органов за соблюдением существующих законодательных мер стало не просто необходимостью, но и обязанностью каждого из нас, кто отвечает за будущее нашей страны», — сказала депутат.

Она считает, что государственные органы должны неукоснительно контролировать исполнение всех принятых законодательных решений, инициированных Президентом. Каждый родитель обязан следить за тем, сколько времени их дети проводят в интернете и какие материалы они просматривают.

«Мы должны воспитать детей в духе реального общения и достижений, а не в виртуальных мирах, полных иллюзий. В этой связи Министерству информации и культуры, Генеральной прокуратуре и Министерству цифрового развития необходимо усилить межведомственное взаимодействие по выявлению и анализу вредоносного контента для детей», — подчеркнула Сулейменова.

Фракция партии AMANAT выступила со следующими предложениями:

1. Повсеместно внедрить автоматизированные системы выявления и мониторинга опасного контента. Необходимо разработать и применять новые технологические решения, способные автоматически определять и блокировать вредный контент. Такие системы должны оперативно отслеживать опасные материалы в интернете и обеспечивать их немедленное удаление. Мы должны настоять на том, чтобы администраторы социальных сетей и мессенджеров исполняли эти законодательные требования. Мировая практика подтверждает, что владельцы социальных платформ могут останавливать распространение опасного контента еще на стадии его появления. Поэтому нам следует требовать от них изменения алгоритмов работы и контроля за соблюдением законодательных требований нашей страны. Если эти требования не будут выполнены, государство должно быть готово к введению дополнительных мер по блокировке такого контента.

2. Для более эффективного информирования родителей о рисках вредного контента необходимо разработать качественные информационные видеоролики. Эти видеоматериалы должны не только демонстрировать, как распознавать опасный контент, но и обучать оперативным действиям в случае угроз, а также способам ненавязчивого контроля онлайн-активности детей. Такие ролики станут важным инструментом для повышения ответственности родителей и вовлечения их в процесс обеспечения цифровой безопасности своих детей. В результате родители будут лучше подготовлены к защите детей от интернет-рисков и созданию безопасной среды для их развития.

3. В образовательные программы необходимо внедрять компоненты по развитию цифровой грамотности, направленные на изучение опасного контента. Вопросы безопасного использования интернета, защиты персональных данных и противодействия вредоносному контенту должны быть интегрированы не только в специальные учебные дисциплины, но и охватывать содержание всех основных предметов. Кроме того, эти темы должны стать важной составляющей воспитательной работы, активно вовлекая родителей в образовательный процесс. Систематическая работа с родителями поможет создать единое информационное пространство, в котором они смогут эффективно поддерживать своих детей в освоении цифровых навыков. Это обеспечит гармоничное развитие детей и подготовит их к безопасной и ответственной жизни в цифровом мире, где они будут способны самостоятельно анализировать информацию и реагировать на возникающие угрозы.