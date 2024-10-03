«Мы бессильны против киберпреступлений»: запретить онлайн-кредиты предложил мажилисмен

Депутат убежден, что сегодня преступления этой категории не раскрываются.

Фракция НПК в лице депутата мажилиса Магеррама Магеррамова предложила Нацбанку установить запреты на электронное кредитование граждан. Мажилисмен отметил, что фракция НПК неоднократно выражала свою озабоченность уровнем киберпреступности и степенью раскрываемости этих преступлений. Его возмущает, что до сегодняшнего дня уполномоченным органом не выявлены источники утечки персональных данных граждан. Это обстоятельство говорит о том, считает депутат, что наша система защиты персональных данных слаба, и любого характера информация, будь то ИИН или биометрия — может стать орудием для киберпреступников, передает Kazpravda.kz.

«Несмотря на все меры, предпринимаемые уполномоченным органам, сегодня продолжает расти число граждан, пострадавших от интернет-мошенничества. Круг привлекаемых, осознанно или нет, к таким преступлениям лиц, так называемых „дропперов“ — также несопоставимо велик. Причиненный ущерб исчисляется миллиардами тенге. Особо стоит отметить, что злоумышленники обладают всеми необходимыми персональными данными своих жертв, вплоть до информации о наличии счетов в банках», — сказал он.

Магеррамов привел статистику: из 85 уголовных дел по мошенничеству в сфере кредитования по 47 делам сроки досудебного расследования прерваны, в том числе по 45 делам — по основаниям неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение. Из 813 уголовных дел по мошенничеству с использованием платежных карт по 223 делам сроки досудебного расследования прерваны по основаниям неустановления лица, совершившего уголовное правонарушение. По 218 делам подозреваемые находятся вне пределов юрисдикции Республики Казахстан.

«Из изложенного мы видим, что сегодня преступления этой категории не раскрываются. Пострадавшие вынуждены на протяжении долгих лет выплачивать кредиты по займам, которые явились предметом мошенничества. Нам стоит признать, что мы фактически бессильны против киберпреступлений. Развитие же искусственного интеллекта в разы опережает наши возможности защиты. До тех пор, пока мы бессильны в войне против киберпреступников, фракция НПК считает необходимым перейти к действенным мерам, направленным на предотвращение киберпреступлений», — заявил он.

Его фракция предложила Нацбанку принять меры для предотвращения использования механизмов банковских услуг, как инструмента мошенничества, путем установления запретов на электронное кредитование граждан.