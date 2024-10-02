Анонс: Open SysConf.io 2024
Открытая конференция, созданная прикладными экспертами из различных областей ИТ.
12 октября состоится шестая ежегодная конференция Open SysConf.io 2024, созданная прикладными экспертами из различных областей ИТ. Ее основные цели — повышение уровня знаний, обмен опытом, awareness.
В этом году основной тематикой конференции станет CyberSec. Участников ждут практические доклады о методах взломов и защите, бизнес-кейсы и многое другое.
У конференции нет рекламы, нет спонсоров — это самостоятельная инициатива, идущая из андеграунда мира ИТ.
Вход свободный, но регистрация желательна. Все детали на сайте.