Названа самая популярная услуга, за которой алматинцы обращались в ЦОНы и спецЦОНы

Всего с начала года филиалом госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы оказано около 2 млн госуслуг.

Филиал «Правительства для граждан» по Алматы составил рейтинг самых востребованных госуслуг, за которыми обращались алматинцы с начала года в центры обслуживания населения (ЦОНы), включая специализированные (спецЦОНы). Оказалось, что самой популярной услугой стала перерегистрация транспортного средства, передает Zakon.kz.

По предварительным данным алматинцами перерегистрировано 683 624 автомобиля. На втором месте — получение водительских прав (в спецЦОНах Алматы с начала года выдано более 96 тыс. прав). На третьем месте — государственная регистрация прав на недвижимое имущество (за оказанием услуги алматинцы обратились в 47 312 раз).

В госкорпорации напомнили, что госуслуги можно также получить посредством видеозвонка через приложение «ЦОН».