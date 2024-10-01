Как работает налогообложение для блогеров в Казахстане

Блогеры сейчас вне компетенции Комитета госдоходов.

Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген рассказал, как осуществляется налогообложение для блогеров, которые работают через социальные сети. Спикер разъяснил, что в рамках платформенной занятости физические лица могут выполнять 33 вида деятельности. Однако в понятие интернет-платформы, которое определено Социальным кодексом, не входят социальные сети, поэтому блогеры сейчас не в компетенции Комитета госдоходов, передает Zakon.kz.

«Туда входят такие интернет-платформы, как Яндекс, Glovo и Wolt. Социальные сети — это другой вопрос. Там доходы зарабатываются не в самой интернет-платформе, а идут именно от рекламодателей. Этот вопрос тоже сейчас регулируется, был проведен анализ по блогерам, изучается также международный опыт. Другой вопрос — полностью ли они отражают свои доходы. В этом направлении работа ведется. А так регистрация у всех есть, потому что обязаны регистрироваться. Это не отдельный сегмент, как интернет-платформы, а идет как общее предпринимательство, когда есть доходы от рекламной деятельности, условно. Отдельно это не регулируется, но есть закон Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, который говорит, в целом, о деятельности, а не о налогах», — говорит Ерканат Шынберген.

По его словам, в Казахстане почти все блогеры зарегистрированы как ИП.

В сентябре 2023 года был запущен пилотный проект по платформенной занятости, в рамках которой самозанятые выплачивают всего 1% налога. В рамках него водители такси заплатили налоги на сумму около 700 млн тенге.