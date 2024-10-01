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    Как работает налогообложение для блогеров в Казахстане

    Блогеры сейчас вне компетенции Комитета госдоходов.

    1 октября 2024 12:08, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Общество

    Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген рассказал, как осуществляется налогообложение для блогеров, которые работают через социальные сети. Спикер разъяснил, что в рамках платформенной занятости физические лица могут выполнять 33 вида деятельности. Однако в понятие интернет-платформы, которое определено Социальным кодексом, не входят социальные сети, поэтому блогеры сейчас не в компетенции Комитета госдоходов, передает Zakon.kz.

    «Туда входят такие интернет-платформы, как Яндекс, Glovo и Wolt. Социальные сети — это другой вопрос. Там доходы зарабатываются не в самой интернет-платформе, а идут именно от рекламодателей. Этот вопрос тоже сейчас регулируется, был проведен анализ по блогерам, изучается также международный опыт. Другой вопрос — полностью ли они отражают свои доходы. В этом направлении работа ведется. А так регистрация у всех есть, потому что обязаны регистрироваться. Это не отдельный сегмент, как интернет-платформы, а идет как общее предпринимательство, когда есть доходы от рекламной деятельности, условно. Отдельно это не регулируется, но есть закон Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, который говорит, в целом, о деятельности, а не о налогах», — говорит Ерканат Шынберген.

    По его словам, в Казахстане почти все блогеры зарегистрированы как ИП.

    В сентябре 2023 года был запущен пилотный проект по платформенной занятости, в рамках которой самозанятые выплачивают всего 1% налога. В рамках него водители такси заплатили налоги на сумму около 700 млн тенге.

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