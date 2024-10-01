80 млрд долларов превысил объем рынка электронной торговли в ЕАЭС

В Ереване проходит Евразийский экономический форум.

На Евразийском экономическом форуме министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что с точки зрения регулирования сейчас главное — не испортить то, что происходит, не остановить то развитие, которое идет последние несколько лет. Также он напомнил, что с точки зрения фискальной нагрузки в Союзе недавно была введена новая система, при которой разделяются таможенный платеж и НДС, который взимается по национальному законодательству в стране назначения, передает Sputnik.

«Что касается таможенного платежа, то Комиссия выходит с предложением на данном этапе остаться на тех же уровнях, которые действуют и сейчас. Речь идет о том, чтобы использовать фиксированную ставку таможенной пошлины в 5% и беспошлинный порог в 200 евро. Отдельная тема — это наше будущее соглашение по электронной торговле в ЕАЭС, которое мы активно обсуждаем и с потребителями, и с продавцами, и с электронными торговыми площадками. Дело заключается в том, что в электронной торговле возникают уникальные правоотношения, когда отсутствие регулирования приводит к барьерам», — сказал Андрей Слепнев.

В пример он привел большое количество бумажных товаросопроводительных документов, которые существенно снижают эффективность бизнеса. Также Союзом не урегулировано движение цифровых товаров, возникают вопросы применение права, когда покупатель, продавец и маркетплейсы расположены в разных юрисдикциях, и так далее.

При этом Андрей Слепнев обозначил наметившийся в последнее время заметный прогресс в подготовке Соглашения по электронной торговле.