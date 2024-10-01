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    Анонс: Google DevFest Almaty 2024

    Грандиозная IT-конференция, где встречаются разработчики, студенты и IT-энтузиасты для того, чтобы окунуться в мир передовых Google-технологий, обменяться опытом и расширить круг профессиональных знакомств.

    1 октября 2024 13:06, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    5 октября в Алматы пройдет Google DevFest 2024 Almaty — грандиозная IT-конференция, которую организует GDG Almaty! Это место, где встречаются разработчики, студенты и IT-энтузиасты для того, чтобы окунуться в мир передовых Google-технологий, обменяться опытом и расширить круг профессиональных знакомств.

    Вас ждут захватывающие выступления ведущих экспертов, Google Developer Experts со всего мира, уникальный мерч и заряд вдохновения, который останется с вами надолго. Не упустите возможность стать частью этого масштабного события или подключайтесь к онлайн-трансляции. Это будет незабываемо!

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