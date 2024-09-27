В Глобальном инновационном индексе 2024 Казахстан поднялся на 5 строчек

Наша страна теперь занимает 78 место.

Казахстан демонстрирует лучшие результаты в области инновационных ресурсов (72 место), преуспев в онлайн-сервисах правительства (8 место), моделях полезности (10 место), электронном участии (15 место) и политике и культуре предпринимательства (25 место).

В Центральной и Южной Азии Индия продолжает лидировать, поднявшись на одну позицию вперед, на 39 место, далее следуют Исламская Республика Иран (64), Казахстан (78) и Узбекистан (83). Помимо Индии и Казахстана еще три экономики региона поднялись в рейтинге: Шри-Ланка (89), Кыргызстан (99) и Таджикистан (107).

В рамках Глобального инновационного индекса (ГИИ) проводится анализ показателей инновационной деятельности на фоне экономической и геополитической ситуации. Анализируя эффективность инновационной деятельности около 132 экономик, авторы ГИИ оценивают самые передовые с точки зрения инноваций экономики мира, при этом отмечая их сильные и слабые стороны.

Индекс, призванный дать как можно более полную картину в области инноваций, охватывает около 80 показателей, в том числе показатели, касающиеся политической ситуации, системы образования, инфраструктуры и создания знаний в каждой стране. Различные показатели, которые лежат в основе ГИИ, помогают отслеживать инновационную эффективность и сопоставлять уровни развития стран одного региона или одной группы по уровню доходов.