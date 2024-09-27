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На 33% год к году увеличилось число активных продавцов из Казахстана на Wildberries

    Популярные маркетплейсы начнут блокировать рекламу «запрещенки»

    Прокуратура Алматы договорилась о взаимодействии с «Яндекс Еда Казахстан» и «ОЗОН Маркетплейс Казахстан».

    27 сентября 2024 10:02, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    Прокуратура и полиция Алматы подписали меморандум с ТОО «Яндекс Еда Казахстан», также начато сотрудничество с ТОО «ОЗОН Маркетплейс Казахстан» в рамках борьбы с распространением запрещенных веществ, передает Kazpravda.kz.

    Как отмечается, сотрудничество направлено на развитие государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействие наркопреступности. В рамках взаимодействия предусмотрена блокировка рекламы и распространения запрещенных веществ. Эти меры способствуют формированию безопасной среды для жителей южной столицы, считают правоохранители.

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