Популярные маркетплейсы начнут блокировать рекламу «запрещенки»

Прокуратура Алматы договорилась о взаимодействии с «Яндекс Еда Казахстан» и «ОЗОН Маркетплейс Казахстан».

Прокуратура и полиция Алматы подписали меморандум с ТОО «Яндекс Еда Казахстан», также начато сотрудничество с ТОО «ОЗОН Маркетплейс Казахстан» в рамках борьбы с распространением запрещенных веществ, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, сотрудничество направлено на развитие государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействие наркопреступности. В рамках взаимодействия предусмотрена блокировка рекламы и распространения запрещенных веществ. Эти меры способствуют формированию безопасной среды для жителей южной столицы, считают правоохранители.