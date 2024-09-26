ЕАЭС может сохранить порог беспошлинного ввоза из зарубежных онлайн-магазинов в 200 евро

Порог начнет действовать со вступлением в силу изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, которые выделяют электронную торговлю в отдельный вид экономической деятельности.

Сохранить порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли могут в ЕАЭС на 2025 год, сообщил министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев. В Евразийском союзе с апреля 2024 года действует порог на ввоз товаров для личного пользования из интернет-магазинов в размере 200 евро и 31 килограмм — как раз его и готовятся сохранить. При превышении этой нормы ставка пошлины предлагается на уровне 5%, передает Sputnik.

«В качестве начальной позиции для обсуждения предлагается установить единую ставку в размере 5%, а порог беспошлинного ввоза закрепить в размере 200 евро на 2025 год с дальнейшим возможным постепенным снижением до 2028 года», — уточнил Слепнев.

Он также отметил, что ставка в 5% не превышает уровня средневзвешенной ставки, действующей в странах ЕАЭС ввозной таможенной пошлины.