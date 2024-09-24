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На 33% год к году увеличилось число активных продавцов из Казахстана на Wildberries

    Камеры «Безопасного города» в Оше будут фиксировать, пристегнут ли ремень

    В Бишкеке и Чуйской области такие нарушения пока не регистрируют.

    24 сентября 2024 07:07, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    Камеры «Безопасного города» в Оше (Кыргызстан) будут фиксировать нарушение ПДД пешеходами (переход дороги в неположенном месте). Также камеры будут определять, пристегнуты ли водитель и пассажир на переднем сиденье авто. На прошлой неделе система «Безопасный город» перешла от Минцифры КР Министерству внутренних дел. Последнее обещало установить камеры по всей стране, передает Sputnik.

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