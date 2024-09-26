ОАЭ продолжит инвестировать в развитие ВИЭ в Казахстане

Объединенные Арабские Эмираты работают с Казахстаном по генерированию 1 ГВт «зеленой» энергии.

В Алматы проходит конференция «KIOGE 2024», в своем выступлении на которой министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед Аль Мазруи отметил, что инвестиции в нефтегазовый сектор необходимы для плавного перехода к более чистым формам энергии в будущем. Без достаточного объема ресурса этот переход будет невозможным. По его данным, ОАЭ работает с 48 странами в области развития ВИЭ, передает Sputnik.

«На сегодня мы намереваемся инвестировать более 20 млрд долларов в 40 странах в развитие этого направления. И мы счастливы, что работаем с Казахстаном, по крайней мере по генерированию 1 ГВт зеленой энергии», — сказал Сухейль Мохамед Аль Мазруи.

По данным спикера, в ОАЭ на сегодня почти 28% энергии получают от «зеленых» источников. Эти цифры будут утроены, и потенциал составит более 14 ГВт генерирования солнечной энергии к 2030 году. В ОАЭ приняли стратегию, также расширяют производство более чистых источников энергии.

«Нам также повезло, что мы смогли наладить сотрудничество с Казахстаном не только на Каспии, но и в организации логистических цепочек между Казахстаном и Азербайджаном по использованию инфраструктуры, чтобы обеспечить непрерывную поставку энергоресурсов. Мы хотим не только обеспечить успех в добыче нефти и газа, но и ВИЭ, особенно в Казахстане», — заключил он.

В декабре 2023 года Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты подписали межправительственное соглашение о реализации проекта ветровой электростанции в Жетысуской области. Ветроэлектростанция с мощностью 1 ГВт будет размещена у Джунгарских ворот. Строительство начнется в 2025 году. Предполагается, что объем инвестиций в объект составит 1,8 млрд долларов.