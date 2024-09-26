Как в Алматы применяют научные разработки при ремонте дорог

Специальные датчики собирают параметры водно-теплового режима дорожной конструкции в точках стационарного контроля.

В Алматы в целях повышения срока службы дорожного полотна и снижения финансовых затрат при ремонте дорог проводятся научные исследования с применением современных технологий. Как сообщили в Управлении городской мобильности, в целях мониторинга температуры и влажности дорожного покрытия и грунтового основания используются комплексы автоматизированной системы.

На сегодня в двух местах в городе, на проспекте Абая в западном направлении на углу с улицей Береке и на проспекте Гагарина в северном направлении на пересечении с улицей Жамбыла, на глубине до трех метров установлены специальные датчики.

Руководитель Дорожного научно-производственного центра Багдат Телтаев, являющийся научным куратором проекта, отметил, что температура является одним из ключевых характеристик, определяющих прочность и долговечность дороги. То есть, важно знать закономерности изменения температуры во времени с учетом фазовых переходов: «Система осуществляет автоматизированный сбор параметров водно-теплового режима дорожной конструкции в точках стационарного контроля. Устанавливая закономерности и характеристики изменения температуры в летний период, мы подбираем полимер для асфальтобетона, устойчивый к колееобразованию. А устанавливая закономерности и характеристики изменения температуры в зимний период, подбираем полимер для асфальтобетона, устойчивый к трещинообразованию. В результате получим асфальтобетон с гибридным полимером».

В акимате Алматы сообщили, что проект является долгосрочным и предполагает установку еще пяти подобных комплексов в различных частях города. Также будут выполнены работы по измерению интенсивности и состава транспортного потока на участках основных дорог города для определения доли «средневесовых» транспортных средств.

Напомним, в текущем году в городе средним ремонтом будет охвачено 274 улицы протяженностью 250 км. Таким образом, долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 92%.